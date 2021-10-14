Нападающий Боруссии Д Эрлинг Холанд может стать преемником Роберта Левандовски в Баварии уже летом 2022 года.

Бавария готова оформить трансфер Холанда по окончании сезона, если Левандовски решит покинуть мюнхенский клуб, информирует Bild.

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Сумма отступных за Эрлинга составит 75 млн евро, но также придется раскошелиться на комиссионные для агента Мино Райолы (30-40 млн евро) и отца футболиста – Альфа-Инге Холанда. Сам норвежец желает зарабатывать невероятные 30 млн евро в год. Левандовски же хочет покинуть Мюнхен, а одной из причин является слухи о возможном приобретении Холанда.

К слову, контракт Роберта с Баварией завершается летом 2023 года. В текущем сезоне поляк провел 10 матчей, в которых отметился 13-ю голами и одним ассистом. Эрлинг Холанд в восьми встречах кампании 2021/22 забил 11 мячей и отдал 4 передачи.

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