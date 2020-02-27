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Баварія готова перехопити Кулібалі в ПСЖ – на сенегальця претендує і екс-керманич Наполі

27 лютого 22:09 162 Читать на русском
Баварія готова перехопити Кулібалі в ПСЖ – на сенегальця претендує і екс-керманич Наполі
Каліду Кулібалі / LaPresse

Оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі став ласим шматком для провідних європейських клубів. Коло претендентів на нього постійно розширюється.

Центрбек, який нібито планує переїзд до Франції, потрапив до сфери зацікавлень Баварії і Евертона, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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Мюнхенці прагнуть посилити оборону, оскільки влітку можуть попрощатися з Алабою і Боатенгом. Конкуренцію німецькому гранду несподівано готовий скласти Евертон. Головний тренер "ірисок" Карло Анчелотті добре знайомий із можливостями Кулібалі, тому прагне переманити його до АПЛ. Також зберігає інтерес до 28-річного сенегальця Манчестер Юнайтед.

У нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 21 матч в усіх турнірах за Наполі. Його контракт із "партенопейцями" чинний до літа 2023 року.

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