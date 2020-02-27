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Лідер Наполі придбав квартиру в Парижі за 4 млн євро

12:59 823 Читать на русском
Лідер Наполі придбав квартиру в Парижі за 4 млн євро
Каліду Кулібалі / Eurosport

Центральний захисник Наполі Каліду Кулібалі, схоже, готується до від'їзду з Італії.

Сенегальський центрбек придбав елітну нерухомість у столиці Франції, інформує Le Parisien. Квартира вартістю 4 млн євро розташовується неподалік Ейфелевої вежі.

ПСЖ готовий вдвічі збільшити зарплату лідеру Наполі – парижани спробують відмовити його від переходу в Манчестер Юнайтед

Раніше з'являлися чутки, що ПСЖ має намір придбати Кулібалі на заміну Тьягу Сілві, у якого влітку закінчується контракт. Французький клуб готовий вдвічі збільшити зарплату сенегальця. Керівництво Наполі також натякало, що готове знизити свої фінансові апетити стосовно Кулібалі – "адзуррі" можуть продати його за 75 млн євро.

Зазначимо, що попри сенегальське громадянство Кулібалі народився у Франції і в юності виступав за збірні цієї країни.

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