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Бавария готова перехватить Кулибали у ПСЖ – на сенегальца претендует и экс-наставник Наполи

22:21 6 Читати українською
Бавария готова перехватить Кулибали у ПСЖ – на сенегальца претендует и экс-наставник Наполи
Калиду Кулибали / LaPresse

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали стал лакомым куском для ведущих европейских клубов. Круг претендентов на него постоянно расширяется.

Центрбек, якобы планирующий переезд во Францию, попал в сферу интересов Баварии и Эвертона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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Мюнхенцы стремятся усилить оборону, поскольку летом могут попрощаться с Алабамы и Боатенгом. Конкуренцию немецком гранта неожиданно готов составить Эвертон. Главный тренер "ирисок" Карло Анчелотти хорошо знаком с возможностями Кулибали, поэтому стремится переманить его к АПЛ. Также сохраняет интерес к 28-летнему сенегальца Манчестер Юнайтед.

В нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 21 матч во всех турнирах за Наполи. Его контракт с "партенопейцев" действует до лета 2023 года.

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