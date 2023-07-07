Жирона офіційно підтвердила підписання 33-річного нідерландця. Контракт розрахований на 2 сезони.

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Блінд провів понад 300 матчів за рідний Аякс, з яким виграв 7 титулів Ередивізі і доходив до півфіналу ЛЧ 2018/19. Також захисник мав 4 непогані роки за Манчестер Юнайтед (4 трофеї, серед яких Ліга Європи). У січні цього року приєднався до Баварії, але ігрової практики отримав обмаль – всього 5 матчів без результативних дій.

Нагадаємо, що новий одноклубник Віктора Циганкова виступає з кардіостимулятором, оскільки в грудні 2019-го мав певні серцеві проблеми.

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