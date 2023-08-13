В Німеччині відбувся матч за Суперкубок країни, де зустрічались минулорічний чемпіон – мюнхенська Баварія і володар Кубка – РБ Лейпциг. Підопічні Тухеля вважалися очевидними фаворитами протистояння, але були принижені на власному полі.

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Вже на третій хвилині зустрічі "червоні бики" несподівано повели за рахунком на табло – голом із відскоку від подачі зі штрафного відзначився Дані Ольмо. Господарі поля потім спробували повернути гру під власний контроль, створили кілька непоганих моментів, однак голу не забили, а натомість пропустили ще раз незадовго до перерви – дубль на рахунку Ольмо.

Після відпочинку Баварія відчайдушно кинулась відіграватись, проте її чергові гольові нагоди ні до чого так і не призвели, а натомість суперники зусиллями іспанського півзахисника та його удару на хет-трик із пенальті вирішили долю протистояння та трофею. Варто зазначити, що зірковий новачок мюнхенців Харрі Кейн вийшов на поле на 63 хвилині матчу, але нічим яскравим не запам'ятався – англійський бомбардир навіть не знайшов можливості пробити по воротам суперників.

РБ Лейпциг принизив Баварію та забрав Суперкубок Німеччини – Кейн дебютував і програв трофей, Ольмо оформив хет-трик