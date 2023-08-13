В Германии состоялся матч за Суперкубок страны, где встречались прошлогодний чемпион – мюнхенская Бавария и обладатель Кубка – РБ Лейпциг. Подопечные Тухеля считались очевидными фаворитами противостояния, но были унижены на своем поле.

Кейн официально перешел в Баварию – нападающий сборной Англии выбрал игровой номер

Уже на третьей минуте встречи "красные быки" неожиданно повели в счете на табло – голом после отскока с подачи со штрафного отметился Дани Ольмо. Хозяева поля затем попытались вернуть игру под собственный контроль, создали несколько неплохих моментов, однако гола не забили, а пропустили еще раз незадолго до перерыва - дубль на счету Ольмо.

После отдыха Бавария отчаянно бросилась отыгрываться, однако ее очередные голевые моменты ни к чему так и не привели, а соперники усилиями испанского полузащитника и его удара на хет-трик с пенальти решили судьбу противостояния и трофея. Стоит отметить, что звездный новичок мюнхенцев Харри Кейн вышел на поле на 63-й минуте матча, но ничем ярким не запомнился – английский бомбардир даже не нашел возможности пробить по воротам соперников.

РБ Лейпциг унизил Баварию и забрал Суперкубок Германии – Кейн дебютировал и проиграл трофей, Ольмо оформил хет-трик