Мюнхенський гранд яскраво обіграв Хоффенхайм (4:3) в 1/8 фіналу Кубка Німеччини та залишився головним претендентом на трофей.

Кубок Німеччини, 1/8 фіналу

Баварія – Хоффенхайм – 4:3

Голи: Хюбнер, 12 (аг), Мюллєр, 20, Лєвандовскі, 36, 80 – Боатенг, 8 (аг), Даббур, 82, 90+2

Байєр – Штутгарт – 2:1

Голи: Бредлов, 72 (аг), Аларіо, 83 – Вамангітука, 85

Ферль – Уніон – 0:1

Гол: Андріх, 86

Баварія після зимової перерви набрала грандіозну форму. Гансі Флік не зловживає ротацією, тому на кубковий поєдинок з Хоффенхаймом вийшла майже вся основа. Варто відзначити одночасну появу Мюллєра та Коутінью в старті – бразилець зіграв на позиції лівого вінгера.

Кубок Німеччини: Шальке вразив камбеком, РБ Лейпциг поступився Айнтрахту, Холанд голом не врятував Борусію Д від фіаско

Мюнхенці пропустили швидкий гол, коли Грілліч запресингував Коутінью в центрі поля та розігнав дві хвилі атаки, а Бебу з допомогою Боатенга загнав м'яч у ворота. Цей гол лише розізлив Баварію – ще до кінця тайму господарі відповіли своїми трьома точними ударами.

Найкрасномовнішим вийшов перший гол. У ньому вмістилися головні враження від сьогоднішнього виступу Баварії: класний перший пас Алаби, тонка передача Коутінью на загострення, реактивний ривок Девіса та феноменальний рух Мюллєра в штрафному майданчику.

Саме ці футболісти визначали гру "ротен" до перерви. Алаба прекрасними вертикальними закиданнями організував голи Мюллєра та Лєвандовскі, Коутінью створив для поляка та Гнабрі не гірші шанси, але вони змарнували. Ну а Девіс просто знищував опонентів на лівому фланзі дриблінгом (6 вдалих спроб) і кросами.

Баварія на старті другого тайму могла знімати всі питання в матчі – Гнабрі та Мюллєр не реалізували супершанси, удар Лєвандовскі з-під поперечки витягнув голкіпер. Господарі збавили оберти, а Хоффенхайм навпаки почав огризатися.

У гостей виділявся Грілліч, який ще раз вивів на хорошу позицію Бебу. Гарматний удар Цубера ефектно взяв Нойєр. Баумгартнер примудрився пробігти з м'ячем пів поля, вийти сам на сам з Мануелем, але послав м'яч над воротами. Хюбнер після кутового навіть забив, але перед тим допоміг собі рукою.

За 10 хвилин до фінального свистка Лєвандовскі головою замкнув подачу Кімміха з кутового. Йозуа також заслуговує окремої похвали за сьогоднішній поєдинок – солідно, потужно, корисно. Здавалося, що все вже зрозуміло, однак у Хоффенхайма на заміну вийшов Даббур. Новачок забив двічі та мав оформити хет-трик, однак припустився фантастичного промаху.

Останні секунди Баварія провела в напрузі, відбиваючись у власному штрафному майданчику, але все ж втримала перемогу. Яскрава битва завершилася з рахунком 4:3!

На відміну від вчорашнього ігрового дня, сьогодні з Кубка Німеччини не вилітали фаворити турніру. Байєр здолав Штутгарт – вирішальний гол забив Аларіо, однак найбільше сподобалися Гавертц і Демірбай. Уніон дотиснув Ферль з 4-го дивізіону. Інший представник регіональліги Заарбрюккен продовжує поєдинок з Карлсруе.

Визначилися майже всі чвертьфіналісти Кубка Німеччини: Айнтрахт, Шальке, Баварія, Байєр, Вердер, Фортуна, Уніон.

Талант Баварії з табору біженців розриває Бундеслігу, вражає акторською грою та має стосунки з форвардом ПСЖ