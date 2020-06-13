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Баварія – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу

22:45 131 Читать на русском
Баварія – Борусія М – 2:1 – відео голів та огляд матчу
Радість гравців Баварії / фото ФК Баварія

Баварія вирвала перемогу в менхенгладбахської Борусії в рамках 31-го туру Бундесліги. Дивіться відео голів та огляд матчу Баварія – Борусія М.

26’ Джошуа Зіркзеє
86’ Леон Ґорецка
 
Бенжамен Павар 37’
26’ Джошуа Зіркзеє
37’ Бенжамен Павар
86’ Леон Ґорецка

Команди розпочали гру активно, і вже на 16-й хвилині м'яч побував у воротах Нойєра, проте арбітр вгледів офсайд. За 10 хвилин Зіркзеє покарав голкіпера Борусії Зоммера за грубу помилку та відкрив рахунок у поєдинку.

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До перерви Мюнхен втратив перевагу – Павар допоміг супернику, зрізавши м'яч у власні ворота. В другій половині Баварія дотиснула суперника – перемогу приніс Ґорецка, якому асистував все той же Павар.

Таким чином, Баварія набрала 73 очки та надзвичайно близька до чергової Срібної салатниці. Борусія М з 56 пунктами залишилась четвертою.

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Теги
Німеччина Баварія Баварія Борусія Менхенгладбах Борусія Менхенгладбах Відеоновини Баварія - Борусія Менхенгладбах
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