Бавария – Боруссия М – 2:1 – видео голов и обзор матча

Бавария вырвала победу у менхенгладбахской Боруссии в рамках 31-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча Бавария – Боруссия М.

Команды начали игру активно, и уже на 16-й минуте мяч побывал в воротах Нойера, однако арбитр усмотрел офсайд. За 10 минут Зиркзее наказал голкипера Боруссии Зоммера за грубую ошибку и открыл счет в поединке.

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До перерыва Мюнхен потерял преимущество – Павар помог сопернику, срезав мяч в собственные ворота. Во второй половине Бавария дожала соперника – победу принес Горецка, которому ассистировал все тот же Павар.

Таким образом, Бавария набрала 73 очка и чрезвычайно близка к очередной Серебряной салатнице. Боруссия М с 56 пунктами осталась четвертой.