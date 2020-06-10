Баварія – Айнтрахт: мюнхенці в новій формі прориваються у фінал Кубка Німеччини – відеотрансляція матчу

Мюнхен і Франкфурт змагаються за право зіграти у фіналі національного кубка. Пряма відеотрансляція зустрічі – безпосередньо в цій новині.

Другий півфінал Кубка Німеччини Баварія – Айнтрахт розпочинається о 21:45 за київським часом. Відеотрансляція зустрічі доступна на "Футбол 24".

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Баварія мчить до "золотого дублю". У Бундеслізі все зрозуміло – 7 очок гандикапу за 4 тури до фінішу. Тепер мюнхенці за два кроки від того, аби підняти над головою Кубок Німеччини.

Айнтрахт – відомий кубковий боєць. Нещодавно "орли" двічі поспіль виходили у фінал покаля під керівництвом Ніко Ковача: у 2017-му програли Борусії Д, а у 2018-му обіграли Баварію.

Баварія – Айнтрахт: відеотрансляція матчу

Переможець нинішньої зустрічі зіграє в титульному матчі проти Байєра, який вчора спокійно переміг Саарбрюкен. Фінал відбудеться 4 липня на Олімпіаштадіоні.

Стартові склади команд

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горетцка – Коман, Мюллєр, Перішіч – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Фрюхтль, Одріосола, Алькантара, Мартінес, Ернандес, Сінгх, Зіркзее.

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам, Хінтереггер, Ндіка – Кор, Ільзанкер, Роде – Чендлер, Гачіновіч, Сілва.

Запасні: Реннов, Де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Да Коста, Дурм.