Бавария – Айнтрахт: мюнхенцы в новой форме прорываются в финал Кубка Германии – видеотрансляция матча

Мюнхен и Франкфурт соревнуются за право сыграть в финале национального кубка. Прямая видеотрансляция встречи – непосредственно в этой новости.

Второй полуфинал Кубка Германии Бавария – Айнтрахт начинается в 21:45 по киевскому времени. Видеотрансляция встречи доступна на "Футбол 24".

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Бавария мчится к "золотому дублю". В Бундеслиге все понятно – 7 очков гандикапа за 4 тура до финиша. Теперь мюнхенцы в двух шагах от того, чтобы поднять над головой Кубок Германии.

Айнтрахт – известный кубковый боец. Недавно "орлы" дважды подряд выходили в финал покаля под руководством Нико Ковача: в 2017-м проиграли Боруссии Д, а в 2018-м обыграли Баварию.

Бавария – Айнтрахт: видеотрансляция матча

Победитель нынешней встречи сыграет в титульном матче против Байера, который вчера спокойно победил Саарбрюккен. Финал состоится 4 июля на Олимпиаштадионе.

Стартовые составы команд

Бавария: Нойер – Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка – Коман, Мюллер, Перишич – Левандовски.

Запасные: Ульрайх, Фрюхтль, Одриосола, Алькантара, Мартинес, Эрнандес, Сингх, Зіркзее.

Айнтрахт: Трапп – Туре, Абрахам, Хинтереггер, Ндика – Кор, Ильзанкер, Роде – Чендлер, Гачинович, Силва.

Запасные: Реннов, Де Гузман, Соу, Дост, Камада, Торро, Хасебе, Да Коста, Дурм.