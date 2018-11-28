Бацула розповів, як VAR ледь не зіпсував йому дебют в чемпіонаті Бельгії

Захисник Кортрейка Андрій Бацула поділився враженнями після матчу 16-го туру чемпіонату Бельгії з Остенде.

"Таке залишається в пам'яті на все життя (посміхається). Спочатку м'яч потрапив мені в руку і в наші ворота був призначений пенальті, потім мені пощастило стати автором гольової передачі. І врешті-решт наша команда таки перемогла.

Бацула привіз пенальті, але класним асистом допоміг Кортрейку вирвати перемогу в Остенде

Було дуже приємно, що після пропущеного м'яча партнери по команді підтримали, що вселило в мене впевненість. Я розумів, що попереду ще багато часу і все можна виправити.

В епізоді з призначенням 11-метрового арбітри скористалися допомогою системи VAR. Хоча я і не заперечував, що м'яч потрапив мені в руку.

Ця перемога дозволила не тільки перервати чотирьохматчеву безвиграшну серію Кортрейка, але і обійти Остенде в турнірній таблиці. Цілком можливо, що цей успіх пов'язаний з приходом нового головного тренера.

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До речі, останнім клубом Іва Вандерхаге був Гент. Я спілкувався з Ігорем Пластуном і Романом Яремчуком, які схвально відгукувалися про цього фахівця. Тренер довіряє тим футболістам, які повністю викладаються на тренуваннях. Я вдячний наставнику, який дав мені можливість зіграти", – цитує Бацулу Zbirna.com.