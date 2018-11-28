Бацула рассказал, как VAR едва не испортил ему дебют в чемпионате Бельгии

Защитник Кортрейка Андрей Бацула поделился впечатлениями после матча 16-го тура чемпионата Бельгии с Остенде.

"Такое остается в памяти на всю жизнь (улыбается). Сначала мяч попал мне в руку и в наши ворота был назначен пенальти, потом мне посчастливилось стать автором голевой передачи. И в конце концов наша команда таки победила.

Бацула привез пенальти, но классным ассистом помог Кортрейку вырвать победу у Остенде

Было очень приятно, что после пропущенного мяча партнеры по команде поддержали, что вселило в меня уверенность. Я понимал, что впереди еще много времени и все можно исправить.

В эпизоде ​​с назначением 11-метрового арбитры воспользовались помощью системы VAR. Хотя я и не отрицал, что мяч попал мне в руку.

Эта победа позволила не только прервать четырехматчевую безвыигрышную серию Кортрейка, но и обойти Остенде в турнирной таблице. Вполне возможно, что этот успех связан с приходом нового главного тренера.

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Кстати, последним клубом Ива Вандерхаге был Гент. Я общался с Игорем Пластуном и Романом Яремчуком, которые положительно отзывались об этом специалисте. Тренер доверяет тем футболистам, которые полностью выкладываются на тренировках. Я благодарен наставнику, который дал мне возможность сыграть", – цитирует Бацулу Zbirna.com.