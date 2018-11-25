Бацула класним асистом допоміг Кортрейку вирвати перемогу в Остенде

У матчі 16-го туру чемпіонату Бельгії Кортрейк здобув вольову перемогу над Остенде.

Чемпіонат Бельгії, 16-й тур

Остенде – Кортрейк – 1:2

Голи: Зівковіч, 18 (пен) – Авенатті, 26, Мбойо, 56

Маліновський не зумів врятувати Генк від першої поразки в чемпіонаті Бельгії

Вже на початку зустрічі Остенде вийшов уперед завдяки реалізованому пенальті. Гостей не влаштовував такий хід подій. На 26-й хвилині український захисник Андрій Бацула віддав здійснив розкішний асист на партнера, який результативно замкнув передачу головою.

У другому таймі равці Кортрейка дотиснули суперника і заслужено перемогли.

Після 16-ти турів Кортрейк посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату Бельгії, маючи в активі 19 очок.