Український захисник мінського Динамо Андрій Бацула став найкращим асистентом чемпіонату Білорусі у сезоні 2021 року.

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Наш легіонер, який взимку стане гравцем Ворскли, віддав 11 гольових передач, випередивши на 1 пас Павла Нехайчика з БАТЕ. На рахунку Бацули також 2 голи у 27-ми матчах Вищої ліги Білорусі. Ще два асисти українець віддав у двох кубкових поєдинках.

До слова, до топ-20 асистентів увійшли український хавбек Гомеля Олександр Батищев (7 передач) та Юрій Габовда з Торпедо-БелАЗ (6 пасів).

Нагадаємо, за підсумками сезону золото білоруської першості здобув солігорський Шахтар, другим став барісовський БАТЕ, бронза – у мінського Динамо.

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