Міши Батшуаї перебуває за крок до переходу у Бешикташ, про що сам гравець натякнув у Twitter.

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На тлі чуток про свій трансфер у турецький клуб форвард Челсі опублікував малюнок, на якому Міши дивиться на силует чорного орла, що і є символом Бешикташа. Очікується, що це буде орендна угода, яка стане для бельгійця вже п'ятою у структурі Челсі.

У минулому сезоні Батшуаї грав за Крістал Пелас, де провів в АПЛ 18 матчів та відзначився двома голами.

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