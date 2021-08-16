Батшуаї натякнув на відхід з Челсі – форвард продовжить кар'єру у Туреччині
23:21 - Читать на русском
Нападник Челсі Міши Батшуаї не отримав місця у команді Томаса Тухеля.
Міши Батшуаї перебуває за крок до переходу у Бешикташ, про що сам гравець натякнув у Twitter.
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На тлі чуток про свій трансфер у турецький клуб форвард Челсі опублікував малюнок, на якому Міши дивиться на силует чорного орла, що і є символом Бешикташа. Очікується, що це буде орендна угода, яка стане для бельгійця вже п'ятою у структурі Челсі.
У минулому сезоні Батшуаї грав за Крістал Пелас, де провів в АПЛ 18 матчів та відзначився двома голами.
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