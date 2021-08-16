Батшуаи намекнул на уход из Челси – форвард продолжит карьеру в Турции
23:25 - Читати українською
Нападающий Челси Миши Батшуаи не получил места в команде Томаса Тухеля.
Миши Батшуаи находится в шаге от перехода в Бешикташ, о чем сам игрок намекнул в Twitter.
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На фоне слухов о своем трансфере в турецкий клуб форвард Челси опубликовал рисунок, на котором Миши смотрит на силуэт черного орла, который и является символом Бешикташа. Ожидается, что это будет арендное соглашение, которое станет для бельгийца уже пятой в структуре Челси.
В прошлом сезоне Батшуаи играл за Кристал Пэлас, где провел в АПЛ 18 матчей и отметился двумя голами.
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