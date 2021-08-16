Миши Батшуаи находится в шаге от перехода в Бешикташ, о чем сам игрок намекнул в Twitter.

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На фоне слухов о своем трансфере в турецкий клуб форвард Челси опубликовал рисунок, на котором Миши смотрит на силуэт черного орла, который и является символом Бешикташа. Ожидается, что это будет арендное соглашение, которое станет для бельгийца уже пятой в структуре Челси.

В прошлом сезоне Батшуаи играл за Кристал Пэлас, где провел в АПЛ 18 матчей и отметился двумя голами.

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