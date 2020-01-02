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Ліон відмовив Челсі в трансфері Дембеле, – ЗМІ

17:28 375 Читать на русском
Ліон відмовив Челсі в трансфері Дембеле, – ЗМІ
Мусса Дембеле / AFP

Лондонський Челсі зіткнувся із труднощами в своєму бажанні підписати нападника французького Ліона Муссу Дембеле.

"Ткачі" відхилили пропозицію лондонців у розмірі 40 млн євро, повідомляє Foot Mercato.

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Ліон не має наміру продавати Дембеле взимку, оскільки сподівається на його допомогу в другій частині сезону. Челсі, однак, не збирається здавати і вже готує другу пропозицію для Олімпіка. Цього разу в угоду може бути включений запасний форвард "синіх" Олів'є Жиру, який потребує ігрової практики перед Євро-2020.

У нинішньому сезоні Мусса Дембеле провів 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 10 м'ячів. На 23-річного нападника також полюють Арсенал і Манчестер Юнайтед.

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