Ерасмо Відаль – батько хавбека збірної Чилі Артуро Відаля – помер сьогодні, 11 жовтня. Його знайшли непритомним у приміщенні кінного клубу в Сантьяго – столиці країни. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

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Причиною смерті 61-річного чоловіка став серцевий напад. Медики, які оперативно прибули на виклик, не змогли врятувати життя Ерасмо Відаля. Бразильський Фламенго, який влітку підписав ветерана, висловив співчуття сім'ї футболіста в соцмережах.

Попри трагічну звістку, 35-річний Відаль готовий допомогти Фламенго у першому фінальному матчі Кубка Бразилії проти Корінтіанса. Поєдинок відбудеться у четвер, 13 жовтня.

Раніше Артуро Відаль виступав за Байєр, Баварію, Інтер, Ювентус та Барселону. У складі національної збірної Чилі зіграв 133 поєдинки, у яких забив 32 голи. Статистика хавбека у Фламенго – 20 матчів, 2 голи, 1 асист.