Эрасмо Видаль – отец хавбека сборной Чили Артуро Видаля – умер сегодня, 11 октября. Его нашли без сознания в помещении конного клуба в Сантьяго – столице страны. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Причиной смерти 61-летнего мужчины стал сердечный приступ. Медики, оперативно прибывшие по вызову, не смогли спасти жизнь Эрасмо Видаля. Бразильский Фламенго, который летом подписал ветерана, выразил соболезнования семье футболиста в соцсетях.

Несмотря на трагическое известие, 35-летний Видаль готов помочь Фламенго в первом финальном матче Кубка Бразилии против Коринтианса. Поединок состоится в четверг, 13 октября.

Ранее Артуро Видаль выступал за Байер, Баварию, Интер, Ювентус и Барселону. В составе национальной сборной Чили сыграл 133 поединка, в которых забил 32 гола. Статистика хавбека в Фламенго – 20 матчей, 2 гола, 1 ассист.