Батько Мораєса пояснив, чому радий переходу сина з Динамо в Шахтар

"Син довів, що дуже хоробрий, коли переїхав до Європи. В Румунії, Болгарії, а потім і в Україні – всюди він не боявся викликів і докладав максимум зусиль.

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Динамо було великим викликом, але я щасливий, що він опинився в Шахтарі – команді, яка грає у швидкий і технічний футбол. Жуніор допомагає "гірникам" своїми голами.

Цю команду дуже люблять в Бразилії, особливо після їхнього приїзду на тренувальний збір в нашу країну. Донецький клуб отримав визнання і любов в Бразилії. Наші гравці зрозуміли, що це дуже сильна команда", – наводить слова Мораєса-старшого Футбол News.

Нагадаємо, форвард зі скандалом покинув Динамо у 2018 році, приєднавшись до донецького Шахтаря.

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