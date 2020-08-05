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Батько Мораєса пояснив, чому радий переходу сина з Динамо в Шахтар

13:51 - Читать на русском
Батько Мораєса пояснив, чому радий переходу сина з Динамо в Шахтар
Алоізіо Мораєс / УАФ

Алоізіо Мораєс – батько форварда Шахтаря Жуніора Мораєса, поділився думками щодо кар'єри свого сина в Україні.

"Син довів, що дуже хоробрий, коли переїхав до Європи. В Румунії, Болгарії, а потім і в Україні – всюди він не боявся викликів і докладав максимум зусиль.

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Динамо було великим викликом, але я щасливий, що він опинився в Шахтарі – команді, яка грає у швидкий і технічний футбол. Жуніор допомагає "гірникам" своїми голами.

Цю команду дуже люблять в Бразилії, особливо після їхнього приїзду на тренувальний збір в нашу країну. Донецький клуб отримав визнання і любов в Бразилії. Наші гравці зрозуміли, що це дуже сильна команда", – наводить слова Мораєса-старшого Футбол News.

Нагадаємо, форвард зі скандалом покинув Динамо у 2018 році, приєднавшись до донецького Шахтаря.

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Теги
Шахтар Шахтар Динамо Динамо Жуніор Жуніор Мораєс
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