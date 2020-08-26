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Батько Мессі вже прибув до Англії та веде перемовини з Манчестер Сіті

17:51 - Читать на русском
Батько Мессі вже прибув до Англії та веде перемовини з Манчестер Сіті
Мессі зі своїм батьком, Хорхе / Tert

Сага з переходом форварда Барселони Ліонеля Мессі в Манчестер Сіті набирає обертів.

Батько аргентинця вже в Англії та веде переговори з "містянами", повідомляє AS з посиланням на RAC1 та TyC Sports.

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Угода здається неминучою, і вже відомі подробиці можливого контракту – Мессі проведе у складі Манчестер Сіті два сезони. Раніше повідомлялося, що шестиразовий володар "Золотого м'яча" прагне покинути Камп Ноу в будь-якому випадку, відставка Бартомеу не змусить його передумати.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до 30 червня 2021-го, однак форвард хоче отримати статус вільного агента вже цього літа.

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