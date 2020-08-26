Батько Мессі вже прибув до Англії та веде перемовини з Манчестер Сіті

Батько аргентинця вже в Англії та веде переговори з "містянами", повідомляє AS з посиланням на RAC1 та TyC Sports.

Пуйоль та Суарес підтримали Мессі після рішення покинути Барселону

Угода здається неминучою, і вже відомі подробиці можливого контракту – Мессі проведе у складі Манчестер Сіті два сезони. Раніше повідомлялося, що шестиразовий володар "Золотого м'яча" прагне покинути Камп Ноу в будь-якому випадку, відставка Бартомеу не змусить його передумати.

Нагадаємо, контракт Мессі з Барселоною розрахований до 30 червня 2021-го, однак форвард хоче отримати статус вільного агента вже цього літа.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною