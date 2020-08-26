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Отец Месси уже прибыл в Англию и ведет переговоры с Манчестер Сити

17:51 - Читати українською
Отец Месси уже прибыл в Англию и ведет переговоры с Манчестер Сити
Месси со своим отцом, Хорхе / Tert

Сага с переходом форварда Барселоны Лионеля Месси в Манчестер Сити набирает обороты.

Отец аргентинца уже в Англии и ведет переговоры с "горожанами", сообщает AS со ссылкой на RAC1 и TyC Sports.

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Соглашение кажется неизбежным, и уже известны подробности возможного контракта – Месси проведет в составе Манчестер Сити два сезона. Ранее сообщалось, что шестикратный обладатель "Золотого мяча" стремится покинуть Камп Ноу в любом случае, отставка Бартомеу не заставит его передумать.

Напомним, контракт Месси с Барселоной рассчитан до 30 июня 2021-го, однако форвард хочет получить статус свободного агента уже этим летом.

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