Пуйоль та Суарес підтримали Мессі після рішення покинути Барселону

"Моя повага і захоплення, Лео. Ти можеш повністю розраховувати на мою підтримку, друже", – написав Пуйоль у своєму твіттері. Трохи пізніше до слів екс-капітана Барселони приєднався Луїс Суарес, який додав емодзі аплодисментів.

Мессі офіційно заявив про намір покинути Барселону цього літа

Нагадаємо, Мессі надіслав Барселоні факс, у якому висловив бажання покинути клуб. Боси "блаугранас" відповіли, що Ліонель міг активувати клаусулу до 10 червня, тоді як аргентинець переконаний, що до 31 серпня він може піти безкоштовно.

Таким чином, сезон 2019/20 з великою ймовірністю став останнім для Мессі в Барселоні. Нещодавно аргентинець вже натякнув, що може покинути клуб попри чинний контракт до літа 2021 року.

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