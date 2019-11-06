Батько Холанда назвав топ-чемпіонат, у який перейде сенсаційний бомбардир Зальцбурга

Колишній хавбек Лідса та Манчестер Сіті Альф-Інге Холанд вважає, що його син Ерлінг, який у цьому сезоні виблискує у складі Зальцбурга, рано чи пізно переїде на Туманний Альбіон.

"Він перевершує всі очікування. Думаю, він створений для АПЛ. Ми тільки не знаємо, чи відбудеться це зараз або на більш пізньому етапі. Чутки є завжди. Він у Зальцбурзі, грає за фантастичний клуб в Лізі чемпіонів, так що поспішати нікуди.

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Зальцбург в минулому показав, що це клуб-трамплін, і якщо вони збираються залучати футболістів в майбутньому, вони не можуть встановлювати захмарні ціни на гравців, інакше туди ніхто не хотів би йти.

Ерлінг був фанатом Лідса, Манчестер Сіті і Ноттінгем Форест. Очевидно, він слідував за мною, але так роблять в дитинстві. Є різниця між тим, щоб бути вболівальником і виступати в клубі, будучи гравцем, але він народився в Лідсі. Думаю, в певний момент він захоче зіграти в Прем'єр-лізі. Не знаю, коли це станеться. Це дуже складна ліга", – цитує Холанда-старшого Talk Sport.

Нагадаємо, 19-річний Ерлінг Холанд в поточному сезоні забив вже забив 23 голи в 17 матчах у всіх турнірах, 7 з яких – у Лізі чемпіонів. Австрійський клуб планує отримати за перехід свого бомбардира близько 100 мільйонів євро.

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