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Отец Холанда назвал топ-чемпионат, в который перейдет сенсационный бомбардир Зальцбурга

21:48 136 Читати українською
Отец Холанда назвал топ-чемпионат, в который перейдет сенсационный бомбардир Зальцбурга
Эрлинг Холанд / Goal.com

Бывший хавбек Лидса и Манчестер Сити Альф-Инге Холланд считает, что его сын Эрлинг, который в этом сезоне сверкает в составе Зальцбурга, рано или поздно переедет на Туманный Альбион.

"Он превосходит все ожидания. Думаю, он создан для АПЛ. Мы только не знаем, произойдет это сейчас или на более позднем этапе. Слухи есть всегда. Он в Зальцбурге, играет за фантастический клуб в Лиге чемпионов, так что спешить некуда.

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Зальцбург в прошлом показал, что это клуб-трамплин, и если они собираются привлекать футболистов в будущем, они не могут устанавливать заоблачные цены на игроков, иначе туда никто не хотел бы идти.

Эрлинг был фанатом Лидса, Манчестер Сити и Ноттингем Форест. Очевидно, он следовал за мной, но так делают в детстве. Есть разница между тем, чтобы быть болельщиком и выступать в клубе, будучи игроком, но он родился в Лидсе. Думаю, в определенный момент он захочет сыграть в Премьер-лиге. Не знаю, когда это произойдет. Это очень сложная лига", – цитирует Холланда-старшего Talk Sport.

Напомним, 19-летний Эрлинг Холланд в текущем сезоне забил уже забил 23 гола в 17 матчах во всех турнирах, 7 из которых – в Лиге чемпионов. Австрийский клуб планирует получить за переход своего бомбардира около 100 миллионов евро.

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Мир Зальцбург Зальцбург Эрлинг Холанд Эрлинг Холанд
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