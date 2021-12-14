Джон де Йонг, батько хавбека "блаугранас", прокоментував чутки про ймовірний відхід свого сина з команди під час зимового трансферного вікна.

"Я знаю, що Барселоні потрібні гроші, а чудова пропозиція щодо Френкі може допомогти. Щоправда, я думаю, що це не станеться найближчим часом, хоч і п'ять найкращих європейських клубів вже телефонували.

Манчестер Юнайтед хоче підписати Френкі де Йонга – Барселона поставила умови

Манчестер Юнайтед чи Баварія? Там часто буває погана погода. Хоча, звісно, справа лише у футболі, але це теж має значення", – цитує Джона де Йонга нідерландське видання AD.

Зауважимо, Хаві вважає 24-річного півзахисника недоторканим. Він виступає за Барселону з 2019 року, а його контракт розрахований до літа 2026-го.

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