Батько форварда збірної України отримав диплом категорії В УЄФА
У таборі тренерів поповнення – одразу 30 новоспечених фахівців стали власниками омріяних дипломів.
У четвер, 17 грудня, відбувся перший випуск тренерів за програмою УЄФА при навчальному центрі Львівської асоціації футболу під егідою Центру ліцензування УАФ.
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Раніше дипломи категорії В можна було отримати в Україні лише в Києві після відвідування курсів і складання іспитів.
Володарями ліцензії, що дає право працювати тренером у Першій лізі стали 30 фахівців. Серед них – Олег Яремчук, батько нападника збірної України, форвард Миная Денис Кожанов, відомі в минулому футболісти Григорій і Борис Баранці, Роман Степанков, Андрій Королянчук, Юрій Шевчук, Віталій Романюк, Ростислав Горецький.
Серед викладачів, які передавали свій досвід, були екс-тренер з фізпідготовки збірної України Павло Сіренко, екс-головний тренер Львова Богдан Блавацький, екс-головний тренер Карпат Олег Бойчишин та інструктор УЄФА Богдан Хоркавий.
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