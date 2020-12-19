У четвер, 17 грудня, відбувся перший випуск тренерів за програмою УЄФА при навчальному центрі Львівської асоціації футболу під егідою Центру ліцензування УАФ.

Яремчук може опинитись у Ромі – на українця полює ще один гранд

Раніше дипломи категорії В можна було отримати в Україні лише в Києві після відвідування курсів і складання іспитів.

Володарями ліцензії, що дає право працювати тренером у Першій лізі стали 30 фахівців. Серед них – Олег Яремчук, батько нападника збірної України, форвард Миная Денис Кожанов, відомі в минулому футболісти Григорій і Борис Баранці, Роман Степанков, Андрій Королянчук, Юрій Шевчук, Віталій Романюк, Ростислав Горецький.

Серед викладачів, які передавали свій досвід, були екс-тренер з фізпідготовки збірної України Павло Сіренко, екс-головний тренер Львова Богдан Блавацький, екс-головний тренер Карпат Олег Бойчишин та інструктор УЄФА Богдан Хоркавий.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу