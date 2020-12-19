В четверг, 17 декабря, состоялся первый выпуск тренеров по программе УЕФА при учебном центре Львовской ассоциации футбола под эгидой Центра лицензирования УАФ.

Яремчук может оказаться в Роме – на украинца охотится еще один гранд

Ранее дипломы категории В можно было получить в Украине только в Киеве после посещения курсов и сдачи экзаменов.

Обладателями лицензии, дающей право работать тренером в Первой лиге стали 30 специалистов. Среди них – Олег Яремчук, отец нападающего сборной Украины, форвард Миная Денис Кожанов, известные в прошлом футболисты Григорий и Борис Баранцы, Роман Степанков, Андрей Королянчук, Юрий Шевчук, Виталий Романюк, Ростислав Горецкий.

Среди преподавателей, которые передавали свой опыт, были экс-тренер по физподготовке сборной Украины Павел Сиренко, экс-главный тренер Львова Богдан Блавацкий, экс-главный тренер Карпат Олег Бойчишин и инструктор УЕФА Богдан Хоркавий.

Яремчук – найкращий зі збірної України: став легендою, постачає голи в кожному матчі й наближає трансфер у топ-лігу