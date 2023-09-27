Злодії пограбували будинок іменитого іспанця. Інцидент стався 20 вересня під час матчу Севільї та Ланса (1:1) в першому турі Ліги чемпіонів.

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Згідно з інформацією Marca, дружини Серхіо Рамоса не було вдома з професійних причин. На момент злочину в будинку перебували четверо дітей пари та їх опікуни. Зазначається, що здоров'ю та життю дітей нічого не загрожувало. Наразі поліція проводить розслідування.

Серхіо Рамос вже вдруге стає жертвою злочинців. У 2012 році, коли захисник виступав за Реал, його будинок в Мадриді намагалися увірватися злодії.

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