Захисник московського Динамо у відчаї через критичну ситуацію в його рідній Волновасі, що у Донецькій області.

"Поки всюди затишшя, у Волновасі справжнє пекло. Це гуманітарна катастрофа, люди помирають без їжі та води. Батьки телефонують дітям, прощаються.

Те, що відбувається в моєму рідному місті – нелюдяно, мирне населення поливають "Градом". Дайте "зелений коридор" людям. Потрібна термінова допомога. Хто-небудь, допоможіть людям.

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Терміново! У Волновасі влаштували котел. Міста не залишилося, все горить. Рідні вже добу не виходять на зв'язок. На вулицях лежать трупи. Потрібно просити у держави дати хоча б кілька годин, щоб зробити "зелений коридор", щоб евакуювати людей.

Люди третій день сидять у підвалах, серед них – сім'ї з немовлятами, без світла та води. Мирні жителі просять "зелений коридор", щоб покинути місто", – написав Ордець в Instagram.

Зауважимо, кілька місяців тому українець підписав новий контракт з московським клубом. За інформацією російських ЗМІ, після початку війни в Україні Ордець виїхав із Росії, але угоду з Динамо не розірвав.

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