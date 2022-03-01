Защитник московского Динамо в отчаянии из-за критической ситуации в его родной Волновахе в Донецкой области.

"Пока везде затишье, в Волновахе настоящий ад. Это гуманитарная катастрофа, люди умирают без еды и воды. Родители звонят детям, прощаются.

То, что происходит в моем родном городе – бесчеловечно, мирное население поливают "Градом". Дайте "зеленый коридор" людям. Нужна срочная помощь. Кто-нибудь, помогите людям.

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Срочно! В Волновахе устроили котел. Города не осталось, все горит. Родные уже сутки не выходят на связь. На улицах лежат трупы. Нужно просить у государства дать хотя бы несколько часов, чтобы сделать "зеленый коридор", чтобы эвакуировать людей.

Люди третий день сидят в подвалах, среди них семьи с грудничками, без света и воды. Мирные жители просят "зеленый коридор", чтобы покинуть город", – написал Ордец в Instagram.

Отметим, что несколько месяцев назад украинец подписал новый контракт с московским клубом. По информации российских СМИ, после начала войны в Украину Ордец уехал из России, но соглашение с Динамо не расторгло.

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