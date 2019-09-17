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Батістута переніс операцію з протезування щиколотки

22:31 355 Читать на русском
Батістута переніс операцію з протезування щиколотки
Габріель Батістута / La Banda Diario

Екс-форвард збірної Аргентини Габріель Батістута зазнав хірургічного втручання через давні проблеми зі здоров'ям.

"Перший етап пройдено, протез лівої щиколотки вже реальність. Вже йду на одужання. Спасибі всім за вашу любов і турботу", – поділився Батістута у своєму Facebook.

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Зазначимо, що саме через цю операцію Батістута відмовився приєднатись до тренерського штабу аргентинської Хімнасії, яку нещодавно очолив легендарний Дієго Марадона.

Нагадаємо, Габріель Батістута відомий за своїми виступами в італійській Серії А та є одним із найкращих бомбардирів збірної Аргентини – на його рахунку 54 голи.

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Світ Аргентина Аргентина Габріель Батістута
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