Батістута та Руй Кошта можуть повернутися до Фіорентини

Нове керівництво італійської Фіорентини готується приємно здивувати вболівальників "фіалок". До клубу можуть повернутися Габріель Батістута та Руй Кошта.

Культові для Артеміо Франкі фігури невдовзі можуть отримати посади в структурі клубу. Про це повідомляє La Nazione.

Фіорентина офіційно змінила власника

Італоамериканський бізнесмен Рокко Комміссо, який викупив акції "фіалок", анонсував, що за день-два оголосить чудові новини для всіх фанатів Фіорентини. За інформацією видання, йдеться про призначення Руя Кошти спортивним директором флорентійців. Також у менеджменті може знайтися місце для головного бомбардира фіолетової команди 90-х Габріеля Батістути.

Обидві зірки є символами команди, яка в 1996 році оформила перемоги в Кубку та Суперкубку Італії. Відзначимо, що Кошта з 2008 року працює спортдиром лісабонської Бенфіки. Натомість Батістуту нещодавно сватали на управлінську посаду в англійському Мідлсбро.

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