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Батістута та Руй Кошта можуть повернутися до Фіорентини

16:12 118 Читать на русском
Батістута та Руй Кошта можуть повернутися до Фіорентини
Руй Кошта та Габріель Батістута в кольорах Фіорентини

Нове керівництво італійської Фіорентини готується приємно здивувати вболівальників "фіалок". До клубу можуть повернутися Габріель Батістута та Руй Кошта.

Культові для Артеміо Франкі фігури невдовзі можуть отримати посади в структурі клубу. Про це повідомляє La Nazione.

Фіорентина офіційно змінила власника

Італоамериканський бізнесмен Рокко Комміссо, який викупив акції "фіалок", анонсував, що за день-два оголосить чудові новини для всіх фанатів Фіорентини. За інформацією видання, йдеться про призначення Руя Кошти спортивним директором флорентійців. Також у менеджменті може знайтися місце для головного бомбардира фіолетової команди 90-х Габріеля Батістути.

Обидві зірки є символами команди, яка в 1996 році оформила перемоги в Кубку та Суперкубку Італії. Відзначимо, що Кошта з 2008 року працює спортдиром лісабонської Бенфіки. Натомість Батістуту нещодавно сватали на управлінську посаду в англійському Мідлсбро.

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Габріель Батістута Фіорентина Фіорентина Італія Руй Кошта
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