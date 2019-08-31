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Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"

16:30 630 Читать на русском
Золоті "нульові": Динамо проти Реала, українець у Ліверпулі, (не)лисий Вацко і ще 22 фото "старої школи"
Арсенал першої половини "нульових" / Фото із відкритих джерел
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Неймовірний атакувальний тризуб Барселони: Ліонель Мессі, Златан Ібрагімовіч та Тьєрі Анрі. Щоправда, шведа вистачило ненадовго: "Що відчував, граючи в Барселоні? Це коли маєте "Феррарі", але їздите, неначе "Фіатом".

мессі ібрагімовіч анрі

2. Нікос Дабізас – захисник Ньюкасла, який у 2002-му протистояв київському Динамо у Лізі чемпіонів. Чемпіон Європи-2004 у складі збірної Греції.

дабізас

3. Юрій Вірт і Мірча Луческу. Повернення легендарного голкіпера у Шахтар (2007 рік).

вірт луческу

4. Людовік Жюлі, Жером Ротен, Фернандо Мор'єнтес, Патріс Евра і Ко. Сенсаційний Монако – фіналіст Ліги чемпіонів 2003/04.

монако

5. Хосеп Гвардіола – новачок Роми (2002 рік).

гвардіола

6. Одне із двох найбільш пам'ятних Львівських дербі. ФК Львів – Карпати – 2:4 (2008 рік).

фк львів карпати

7. Ель Класіко з присмаком бразильської самби. Роналдінью (Барселона) vs Роналдо (Реал).

роналдінью роналдо

8. Хуан Карлос Валерон (Депортіво) проти Самюеля Ето'О (Мальорка). Жовтень 2000-го.

9. Клебер, бразильський легіонер Динамо, у матчі Ліги чемпіонів проти Реала. Сьогодні кияни можуть лише мріяти про такий рівень...

"Жора розвернувся і дав Клеберу у "табло". Юрій Дмитрулін – про перемоги, трагедії, бійки і штрафи в "Динамо", які вже стали історією

клебер

10. Баварія перед стартом сезону 2007/08. Усіх впізнали?

баварія

11. Роналдо приймає в міланському Інтері свого юного співвітчизника – Адріано.

роналдо адріано

12. П'єр ван Хойдонк, уславлений бомбардир Феєнорда, смакує перемогою у фіналі Кубка УЄФА-2002 над Борусією Д (3:2). Він забив німцям двічі, ще один гол – в активі Йона-Даля Томассона.

хойдонк

13. Зінедін Зідан – один у полі воїн. Товариський матч збірних Франції та Німеччини.

зідан

14. Коли у Донецьку був футбол... Фінал юнацького Євро-2009. Україна – Англія – 2:0.

Збірна України U-19, яка стала чемпіоном Європи-2009. Золоті хлопчики Калітвінцева – де вони зараз

донецьк

15. Франческо Тотті та Антоніо Кассано – грізний тандем Роми першої половини "нульових".

тотті кассано

16. Вердер – сенсаційний чемпіон Бундесліги 2003/04. Ви без проблем відшукаєте на фото Віктора Скрипника.

вердер

17. Першим європейським клубом Роналдінью став ПСЖ. У 2001-2003 роках бразильський чарівник зіграв за парижан 77 матчів, забив 25 голів.

роналдінью

18. Юрій Дмитрулін блокує Андрія Воробея. Період становлення конкурентної боротьби в українському Класичному.

воробей дмитрулін

19. Непробивна стінка лондонського Арсенала: Патрік Віейра, Нванкво Кану, Тьєрі Анрі, Деніс Бергкамп, Фредрік Юнгберг. Яка команда!

арсенал

20. Андрій Воронін – єдиний українець в історії Ліверпуля (2007-09 роки). Поруч – легендарні Стівен Джеррард та Пітер Крауч.

воронін джеррард крауч

21. Джиммі Флойд Хассельбайнк і Хосе Хуан Луке у складі Атлетіко. Сезон 1999/00 виявився дуже парадоксальним для "матрацників". Джиммі Флойд наколотив 24 голи, ставши другим снайпером Прімери, але цього не вистачило, щоб не вилетіти в Сегунду. Компанію мадридцям склали Севілья та Бетіс.

атлетіко

22. Габріель Батістута вславився виступами за Фіорентину та Рому. А у 2003-му аргентинець провів короткий і невдалий період у міланському Інтері.

батістута

23. Ще зовсім юний Віктор Вацко і голкіпер Дніпра В'ячеслав Кернозенко. Середина "нульових".

вацко кернозенко

24. Нестримний Рой Макай у Депортіво: 171 матч, 96 голів.

25. Вейн Руні і Колін Мері Маклоклін стали під вінець. 12 червня 2008 року.

руні

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