Захисник молодіжної збірної України Арсеній Батагов поділився емоціями від переможного матчу проти Люксембургу у відборі до Євро-2025.

– Добре зіграли командно, створили дуже багато моментів. Ще до червоної картки у складі суперника ми перегравали його повністю. Заслужили цю перемогу.

Бражко – про матч з Люксембургом: "Вважаю, що задавили морально"

– Що тобі більше принесло задоволення - гол чи асист?

– Напевно, гол. Адже це мій дебютний за збірну. З цього складу в мене, напевно, найбільше матчів, але я ще не забивав. Хлопці привітали. Раділи більше, ніж я.

– Ти - головний герой матчу?

– В нас немає героїв, всі молодці. Рухаємося далі. Сьогодні у суперника не було жодного шансу забити, – сказав Батагов в коментарі Суспільне Спорт.

Україна розбила Люксембург і продовжує лідирувати у відборі на Євро-2025 U-21 – допомога Реброва дала результат