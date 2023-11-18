Батагов – про матч з Люксембургом: "В нас немає героїв, всі молодці"
35’ Владислав Ванат
64’ Арсеній Батагов
66’ Назар Волошин
74’ Ігор Краснопір
Раян Бербері 49’
35’ Владислав Ванат
49’ Раян Бербері
64’ Арсеній Батагов
66’ Назар Волошин
74’ Ігор Краснопір
– Добре зіграли командно, створили дуже багато моментів. Ще до червоної картки у складі суперника ми перегравали його повністю. Заслужили цю перемогу.
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– Що тобі більше принесло задоволення - гол чи асист?
– Напевно, гол. Адже це мій дебютний за збірну. З цього складу в мене, напевно, найбільше матчів, але я ще не забивав. Хлопці привітали. Раділи більше, ніж я.
– Ти - головний герой матчу?
– В нас немає героїв, всі молодці. Рухаємося далі. Сьогодні у суперника не було жодного шансу забити, – сказав Батагов в коментарі Суспільне Спорт.
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