– У перші хвилини ми вийшли заряджені. Знали, що треба робити на полі. Вважаю, що задавили морально, кричали, коли все виходило. Забили свої моменти, але могли більше забивати. Але не без проблем. Будемо виправляти, щоб на наступні матчі підготуватися у найкращому стані.

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– Розкажи про танці з Ванатом після забитого гола.

– Бразильські танці. Побачили десь у TikTok, повторили. На наступний матч буде щось нове, вже знаємо що.

Коли перемагаєш, то і впевненість є у команди, і атмосфера дуже хороша. Будемо додавати, щоб з кожним матчем грати краще і менше проблем створювати в обороні у себе.

За всіх радий, що команда перемогла. Але особливо за Батагова — він дідусь молодіжної збірної, забив нарешті гол. Мій гол у майбутніх матчах? Головне, щоб команда перемагала, я не женусь за голами", – цитує Бражка Cуспільне Спорт.