– Хорошо сыграли командно, создали очень много моментов. Еще до красной карточки в составе соперника мы обыгрывали его полностью. Заслужили эту победу.

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– Что тебе больше доставило удовольствие – гол или ассист?

– Наверное, гол. Это ведь мой дебютный за сборную. По этому составу у меня, наверное, больше всего матчей, но я еще не забивал. Ребята поздравили. Радовались больше, чем я.

– Ты – главный герой матча?

– У нас нет героев, все молодцы. Двигаемся дальше. Сегодня у соперника не было никакого шанса забить, – сказал Батагов Суспільне Спорт.

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