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Бартуловіч: Хтось розповідає про сталеві яйця, а продовжувати грати боїться

12:06 144 Читать на русском
Бартуловіч: Хтось розповідає про сталеві яйця, а продовжувати грати боїться
Младен Бартуловіч / Фото з відкритих джерел

Хавбек Інгульця Младен Бартуловіч невдоволений тим, що деякі клуби Першої ліги протестують проти відновлення сезону.

"Як дивитися на ситуацію, де футболістів вважають взагалі ніким? Просто приймають рішення проти футболістів і футболу. Два місяці сиділи на карантині, чекали, щоб грати в футбол. Тут нам дозволяють грати, а люди не хочуть.

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Найбільше вражає те, що колишні футболісти, які зараз працюють кимось у футболі, приймають такі рішення. Це дуже образливо. Футболістам потрібно об'єднатися і вимагати, щоб хоча б в якомусь форматі зіграти і визначити переможця Першої ліги. Хай зараз все скасують, будемо чекати вересня і сидіти рік без футболу – як це може бути нормальним?

Найприкріше, що вони вирішили не грати в футбол, а самі проводять свої спаринги, готуються кудись. У чому різниця між спарингом і офіційним матчем? Чемпіонат так само грали б без уболівальників. Хтось розповідає про сталеві яйця, а продовжувати грати боїться. Найсильніші заслуговують грати в УПЛ, нехай там і грають – це моя думка", – заявив Бартуловіч в коментарі офіційному YouTube-каналу Інгульця.

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Младен Бартуловіч Младен Бартуловіч Перша ліга Інгулець Інгулець
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