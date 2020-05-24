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Бартулович: Кто-то рассказывает о стальных яйцах, а продолжать играть боится

12:06 51 Читати українською
Бартулович: Кто-то рассказывает о стальных яйцах, а продолжать играть боится
Младен Бартулович / Фото из открытых источников

Хавбек Ингульца Младен Бартулович недоволен тем, что некоторые клубы Первой лиги протестуют против возобновления сезона.

"Как смотреть на ситуацию, где футболистов считают вообще никем? Просто принимают решение против футболистов и футбола. Два месяца сидели на карантине, ждали, чтобы играть в футбол. Тут нам позволяют играть, а люди не хотят.

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Самое поразительное, что бывшие футболисты, которые сейчас работают кем-то в футболе, принимают такие решения. Это очень обидно. Футболистам нужно объединиться и требовать, чтобы хотя бы в каком-то формате сыграть и определить победителя Первой лиги. Пусть сейчас все отменят, будем ждать сентября и сидеть год без футбола – как это может быть нормальным?

Самое обидное, что они решили не играть в футбол, а сами проводят свои спарринги, готовятся куда-то. В чем разница между спаррингом и официальным матчем? Чемпионат так же играли бы без болельщиков. Кто-то рассказывает о стальных яйцах, а продолжать играть боится. Сильнейшие заслуживают играть в УПЛ, пусть там и играют – это мое мнение", – заявил Бартулович в комментарии официальному YouTube-каналу Ингульца.

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Первая лига Младен Бартулович Младен Бартулович Ингулец Ингулец
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