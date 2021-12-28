"Бартомеу обманював мене в багатьох речах, багато в чому. Не хочу все виносити на публіку, тому що не люблю говорити про приватні моменти, які відбулися в клубі. Не буду говорити, що було сказано і обіцяно, але я можу запевнити вас, що Бартомеу обманював багато і протягом багатьох років.

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Мені здалося безумством те, як керівництво вчинило з Луїсом Суаресом. Вони віддали його безкоштовно команді, яка бореться за ті ж цілі, що і ми. Вся суть не у факті його відходу, що вже важко, але і те, як Луїс пішов", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на La Sexta.

Нагадаємо, Жозеп-Марія Бартомеу пішов у відставку з посади президента Барси у жовтні цього року, функціонер головував у клубі з 2014-го. Вибори нового боса пройдуть у січні.

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