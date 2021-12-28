Лідер Барси Ліонель Мессі все ще не має однозначної відповіді щодо свого майбутнього, але покидати клуб взимку 33-річний аргентинець не збирається.

"Поки немає нічого конкретного, я буду чекати до кінця сезону. Важливо думати про команду, закінчити сезон, думаючи про те, як виграти трофеї, не відволікаючись на інші речі. Я не знаю, що станеться.

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Я зосереджений на тому, що є зараз і що можна зробити за ці шість місяців. Я не думаю про те, що буде в кінці сезону, і буде не дуже правильно розповідати, що я збираюся робити далі, адже я сам цього не знаю. Я не знаю, піду я чи ні, але якщо піду, то волів би зробити це найкращим чином.

Говорячи гіпотетично, я хотів би коли-небудь повернутися сюди, працювати в клубі, зробити свій внесок. Барселона набагато важливіша за будь-якого гравця. Природно, навіть важливіша за мене. І я сподіваюся, що новий президент добре виконає свою роботу, щоб допомогти нам знову завойовувати великі трофеї", – цитує Мессі Mundo Deportivo з посиланням на La Sexta.

Зауважимо, контракт Ліонеля з Барселоною завершується влітку 2021-го року. Минулого міжсезоння Мессі заявляв про бажання покинути клуб, але не зумів домовитись із керівництвом.

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