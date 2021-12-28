"Бартомеу обманывал меня во многих вещах, во многом. Не хочу все выносить на публику, потому что не люблю говорить о частных моментах, которые произошли в клубе. Не буду говорить, что было сказано и обещано, но я могу заверить вас, что Бартомеу обманывал много и в течение многих лет.

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Мне показалось безумием то, как руководство поступило с Луисом Суаресом. Они отдали его бесплатно команде, которая борется за те же цели, что и мы. Вся суть не в факте его ухода, что уже трудно, но и то, как Луис ушел", – цитирет Месси Mundo Deportivo со ссылкой на La Sexta

Напомним, Жозеп-Мария Бартомеу ушел в отставку из поста президента Барсы в октябре этого года, функционер председательствовал в клубе с 2014-го. Выборы нового босса пройдут в январе.

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