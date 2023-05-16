Прокуратура з економічних злочинів перевіряє обмін гравцями між Валенсією та Барселоною у 2019 році.

Розслідування розпочалось після скарги колишнього віце-президента "кажанів" Мігеля Зоріо, який стверджує, що обидва клуби намагалися фальсифікувати свої баланси. Про це інформує Mundo Deportivo.

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Під прицілом опинився обмін воротарями влітку 2019 року – Яспер Сіллессен перебрався у Валенсію за 35 мільйонів євро, а Норберто Нето поїхав у Барселону за 26 мільйонів + бонуси. Такою операцією клуби мали на меті спотворити свої баланси, щоб зменшити збитки.

Нагадаємо, Сіллессен минулого літа перебрався на батьківщину і тепер виступає за Неймеген, Нето дослужився до статусу капітана Борнмута.

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