Прокуратура по экономическим преступлениям проверяет обмен игроками между Валенсией и Барселоной в 2019 году.

Расследование началось после жалобы бывшего вице-президента "летучих мышей" Мигеля Зорио, который утверждает, что оба клуба пытались фальсифицировать свои балансы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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Под прицелом оказался обмен вратарями летом 2019 года – Яспер Силлессен перебрался в Валенсию за 35 миллионов евро, а Норберто Нето уехал в Барселону за 26 миллионов + бонусы. Такой операцией клубы преследовали цель исказить свои балансы, чтобы уменьшить убытки.

Напомним, Силлессен прошлым летом перебрался на родину и теперь выступает за Неймеген, Нето дослужился до статуса капитана Борнмута.

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