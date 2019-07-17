Барселоні доведеться продати гравців на космічну суму у випадку здійснення трансферу Неймара

Прихід зіркового бразильця може спричинити неабиякі наслідки для каталонського гранда.

Барселоні доведеться шукати 300 мільйонів євро для поповнення бюджету, якщо трансфер Неймара таки відбудеться, інформує Marca.

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"Блаугранас" вже витратили 225 мільйонів євро на трансфери цього літа, прихід бразильця оцінюється в приблизно таку ж суму. Це створює дефіцит у щонайменше 400 млн, в той час як правила УЄФА дозволяють лише 100 мільйонів євро в рік. Таким чином Барселоні доведеться продавати своїх гравців, щоб компенсувати різницю. Щоправда, це питання можна вирішити і наступного трансферного вікна, оскільки термін підбиття фінансових підсумків закінчується 30 червня 2020 року.

Серед головних кандидатів на вихід називають таких гравців як Коутінью, Дембеле, Малком, Умтіті, Ракітіч та Відаль.

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