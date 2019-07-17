Барселоне придется продать игроков на космическую сумму в случае осуществления трансфера Неймара

Приход звездного бразильца может повлечь серьезные последствия для каталонского гранда.

Барселоне придется искать 300 миллионов евро для пополнения бюджета, если трансфер Неймара таки состоится, информирует Marca.

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"Блаугранас" уже потратили 225 миллионов евро на трансферы этим летом, приход бразильца оценивается в примерно такую же сумму. Это создает дефицит в минимум 400 млн, в то время как правила УЕФА разрешают только 100 миллионов евро в год. Таким образом Барселоне придется продавать своих игроков, чтобы компенсировать разницу. Правда, этот вопрос можно решить и в следующее трансферное окно, поскольку срок подведения финансовых итогов кончается 30 июня 2020.

Среди главных кандидатов на выход называют таких игроков как Коутиньо, Дембеле, Малком, Умтити, Ракитич и Видаль.

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