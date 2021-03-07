У матчі 26-го туру Ла Ліги Барселона впевнено переграла Осасуну з рахунком 2:0. Автором другого гола каталонців став півзахисник Ілайш Моріба, якому на цей момент виповнилось 18 років і 46 днів.

Барселона може втратити "нового Погба" – Манчестер Юнайтед і РБ Лейпциг напоготові

Таким чином, Барселона стала першим клубом в історії чемпіонату Іспанії в складі якого протягом одного сезону забили відразу три футболісти, які не досягли 19-річного віку. У поточному сезоні за каталонців забивали Ансу Фаті у віці 17 років, Педрі (18 років) і Моріба (18 років).

Окрім того, Моріба став п'ятим наймолодшим гравцем, який забив за Барселону в історії Ла Ліги. У більш юному віці вдалося забити лише чотирьом гравцям: Ансу Фаті (16 років і 304 дні), Бояну Кркічу (17 років і 53 дні), Ліонелю Мессі (17 років і 311 днів) і Педрі (17 років і 348 днів ).

Нагадаємо, після 26-ти турів "блаугранас" посідають у турнірній таблиці Прімери другу сходинку, набравши 56 очок.

Барселона впевнено перемогла Осасуну й відірвалася від Реала у таблиці Ла Ліги – до Атлетіко всього два очки