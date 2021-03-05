18-річний хавбек має пропозиції від МЮ і Лейпцига, стверджує Mundo Deportivo.

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Контракт Моріби з Барселоною чинний до літа 2022 року. Сам юніор, однак, прагне продовжити виступи на Камп Ноу. Талановитий іспанець, якого порівнюють із Полем Погба, хоче віддячити Куману за довіру. Нідерландець перевів Морібу до першої команди, а в січні він дебютував в основі "блаугранас" у Копа дель Рей.

У нинішньому сезоні Ілайш Моріба провів 4 матчі в усіх турнірах, у яких оформив 2 результативні передачі.

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